In troppi passano con il rosso, occhio elettronico al semaforo di Monte San Biagio

In continuità con gli impegni politico-amministrativi presi riguardo i progetti inerenti alla sicurezza territoriale, e ai sensi del nuovo Codice della strada, la Giunta di Monte San Biagio giovedì ha deliberato di provvedere all’installazione di un sistema di controllo e rilevazione delle violazioni semaforiche sull’intersezione tra la strada provinciale San Magno e via Carro. Lo rende noto l’assessore Luana Colabello, in qualità di delegato alla Progettazione e pianificazione territoriale.

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 30 gennaio scorso, con la quale si è proceduto a una nuova delimitazione del centro abitato della strada provinciale San Magno, ed in particolare del tratto compreso tra il Km. 0+820 e km. 1+537, corrispondente al limite amministrativo tra il Comune di Monte San Biagio e quello di Fondi, si è rilevata la necessità di installare nei pressi dell’intersezione un’apparecchiatura per il controllo del rosso semaforico, tenuto conto del ripetuto passaggio di veicoli nonostante la lanterna semaforica proietti luce rossa, impegnando l’incrocio, con notevole pericolo per la sicurezza stradale.





Pertanto, allo scopo di incrementare la sicurezza per gli utenti stradali presso l’incrocio si è dato mandato all’ufficio della polizia locale guidato dal comandante Alex Antegiovanni di procedere con gli atti preposti per le procedure tecniche di attuazione.