Anziano ultranovantenne denunciato per minacce con un fucile

Nei giorni scorsi la polizia di Terracina ha denunciato in stato di libertà un anziano 93enne, in quanto presunto autore di minacce ai danni di un uomo.

La segnalazione è pervenuta alla sala operativa dalla presunta vittima, che agli agenti ha riferito di essere stato poco prima avvicinato da un anziano signore, da lui conosciuto, il quale con un bastone lo avrebbe minacciato. Giunti sul posto, inizialmente i poliziotti avevano appurato come il bastone menzionato fosse in realtà utilizzato per la deambulazione ed apparentemente la situazione sembrava rientrata.





Ma in seguito è pervenuta un’ulteriore segnalazione, sempre riferita a presunte minacce, che questa volta l’anziano avrebbe proferito dalla sua finestra di casa, con in braccio un fucile. Da qui l’ulteriore intervento degli agenti, che con cautela hanno fatto accesso all’abitazione dell’anziano trovandolo effettivamente con accanto un fucile. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire altre armi – in particolare per un totale di sette fucili da caccia e due pistole – tutte regolarmente denunciate.

Alla luce di quanto emerso e della segnalazione, l’anziano è stato quindi denunciato in stato di libertà per minaccia e i poliziotti nel contempo hanno provveduto al ritiro cautelativo delle armi rinvenute nella sua abitazione.