Carabinieri e Vigili del Fuoco in azione martedì mattina sul litorale di Fondi a seguito di chiamata al 112.

In fiamme un chiosco in allestimento per la stagione estiva. Al termine degli accertamenti condotti in forma preliminare, i militari hanno appurato che le fiamme divampate hanno distrutto parzialmente la struttura in legno.





Sono in corso accertamenti per comprendere le cause dell’incendio.