Lavori sulla condotta idrica, Itri senz’acqua

Disagi a Fondi in via Monte Calvo e soprattutto a Itri nell’intero Comune. Il disservizio, che servirà per poter operare per risolvere il guasto, si verificherà nella giornata di giovedì 8 maggio dalle 9.30 alle 18.

Le zone interessate dai lavori e dall’assenza di acqua sono: a Fondi via Monte Calvo e a Itri l’intero comune.





Acqualatina rende noto che sarà disponibile il servizio sostitutivo mezzo autobotte a Itri in Piazza Umberto I nei pressi del Municipio e in via dei Sugheri parcheggio antistante Croce Rossa.