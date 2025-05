Incendio sull’isola, divorati 12 ettari di macchia mediterranea

A Ponza, una colonna di fumo ha destato allarme nella giornata di ieri, spingendo i Carabinieri del Nucleo Forestale e del NIPAAF di Latina, insieme ai colleghi della Stazione locale, a intervenire prontamente nella zona denominata “I Conti”. Qui, poco prima, un vasto incendio aveva già divorato circa 12 ettari di macchia mediterranea.

Le fiamme, fortunatamente, non hanno causato danni a persone o strutture, ma il rogo ha richiesto un imponente intervento per essere domato. I Vigili del Fuoco, supportati da un canadair e un elicottero, sono riusciti a spegnere l’incendio, evitando conseguenze peggiori per l’ecosistema locale.





Ora, restano da chiarire le cause del rogo. Gli inquirenti procederanno con gli accertamenti per capire se si sia trattato di un evento accidentale o di un atto doloso.