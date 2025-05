Due giovani indiani arrestati, devono rispondere di rapina in concorso

Martedì mattina, i Carabinieri di Sabaudia, al termine di mirata attività d’indagine, hanno deferito, in stato di libertà, due uomini di origine indiana, dell’età di 23 e 18 anni, entrambi residenti a Pontinia, già noti alle Forze di Polizia, per il reato di rapina in concorso.

Nello specifico, i Carabinieri di Sabaudia, a seguito di specifica attività d’indagine scaturita dalla querela presentata dalla vittima lo scorso 3 maggio, hanno individuato gli indagati che si ritiene possano essere responsabili della predetta rapina, commessa in concorso tra loro e con altri due individui, tuttora in corso di identificazione.





Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri al fine di individuare gli altri autori del reato.