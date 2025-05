Daini e cervi allevati allegamenti, scatta il sequestro

Carabinieri del reparto Cites in azione. Segnalato alla Procura della Repubblica il direttore generale di un’azienda agricola sita in provincia di Latina, per detenzione in assenza delle dovute autorizzazioni di animali di fauna selvatica, considerati pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica.

I militari hanno rinvenuto, all’interno dell’azienda agricola, in un’area appositamente recintata, circa 130 esemplari tra daini e cervi, privi di qualsiasi documentazione autorizzativa, compresa quella sanitaria. Si è quindi proceduto al sequestro degli animali e ad informare le Autorità sanitarie locali per i dovuti controlli di competenza.