Ancora spari ad Aprilia, l’intervento dei carabinieri

Momenti di tensione ad Aprilia, dove è stato lanciato l’allarme in via Guido Rossa per presunti colpi di arma da fuoco.

La segnalazione, giunta al numero di emergenza 112, ha fatto scattare l’intervento immediato dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia.





Sul posto, i militari della Sezione Operativa hanno condotto un meticoloso sopralluogo, raccogliendo prove utili a ricostruire l’accaduto. Tra i rilievi effettuati, sono stati rinvenuti frammenti di munizioni e identificati sei fori di proiettile su una palazzina della zona.

Le forze dell’ordine hanno già avviato indagini approfondite per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire ai presunti responsabili.

Purtroppo, non è il primo episodio di questo tipo in città negli ultimi mesi.