Rapina con aggressione, rubata una collana d’oro e soldi

Una brutta esperienza per un giovane cittadino indiano residente a Priverno, che ha trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto ai Carabinieri di Sabaudia. La vicenda risale al pomeriggio del 2 maggio, quando il ragazzo, di 24 anni, si trovava nei pressi del parcheggio di un esercizio commerciale. Qui, secondo la sua denuncia, sarebbe stato avvicinato da alcuni connazionali che, dopo averlo aggredito anche con l’uso di un bastone, lo avrebbero derubato di una collanina d’oro e di 450 euro in contanti.

Nonostante la violenza subita, il giovane ha scelto di non chiedere aiuto immediato. Solo in un secondo momento ha deciso di recarsi autonomamente al pronto soccorso di Terracina per ricevere le cure necessarie.





Ora i Carabinieri sono al lavoro per fare luce sulla vicenda. Le indagini sono in corso, con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio l’accaduto e identificare i responsabili dell’aggressione. Si spera che gli investigatori possano ottenere rapidamente elementi utili per assicurare alla giustizia gli autori del reato.