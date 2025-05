Il MOF torna ad esporre al Macfrut di Rimini

MOF conferma la sua presenza alla 42ª edizione di Macfrut, la fiera internazionale, di riferimento per il settore ortofrutticolo, che si terrà dal 6 all’8 maggio 2025 presso il Rimini Expo Centre.

Il Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi parteciperà con alcune delle sue aziende d’eccellenza: Agrofondi, Italfrutta Di Manno, Del Prete srl, Ortofrutticola Magliozzi, Vaccaro Gino srl. Macfrut rappresenta per MOF un’importante occasione di incontro, confronto e crescita, in un contesto che ogni anno richiama operatori, buyer e professionisti da tutto il mondo.





“La partecipazione del MOF a Macfrut rappresenta un’occasione preziosa per promuovere le eccellenze del mercato ortofrutticolo: dalle imprese con un know-how distintivo, ai prodotti di alta qualità espressione del nostro territorio. Eventi come questo sono fondamentali per valorizzare l’identità del Centro e delle aziende che ne fanno parte, offrendo visibilità e opportunità di crescita in mercati sempre più competitivi. Dopo il successo ottenuto a Berlino a febbraio, l’appuntamento di Rimini assume una priorità strategica per consolidare e ampliare relazioni e visibilità, in vista anche dell’edizione di ottobre di Fruit Attraction a Madrid” – dichiara il presidente, prof. Bernardino Quattrociocchi.

L’edizione 2025 di Macfrut si preannuncia particolarmente ricca di novità e opportunità: l’Egitto sarà il Paese partner e la Regione Lazio la Regione partner. Tra i focus tematici spiccano il nuovo Healthy Food Show, il Simposio Internazionale sulle Biotecnologie in Orticoltura e numerose aree dinamiche dedicate all’innovazione e alle biosoluzioni.

Macfrut è una piattaforma unica per il business, il networking, l’aggiornamento professionale, servizi B2B dedicati e un calendario di eventi e workshop di alto livello. MOF non poteva mancare: appuntamento dal 6 all’8 maggio al Padiglione B5, Stand 71.