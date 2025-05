Il consigliere Peppe vicepresidente Anci giovani

La notizia la divulga lo stesso partito di Forza Italia di Fondi che parla in modo entusiasta del nuovo incarico per il consigliere comunale azzurro Cristian Peppe.

L’esponente del partito moderato, infatti, è stato eletto vicepresidente dell’Anci.





LA NOTA DI FORZA ITALIA FONDI

Forza Italia Città di Fondi si congratula con entusiasmo e orgoglio con il giovane consigliere comunale Cristian Peppe per la sua recente elezione a Vicepresidente dell’ANCI Giovani Lazio. Questo riconoscimento non rappresenta solo un traguardo personale per il consigliere Peppe, ma è anche un significativo riconoscimento del suo impegno instancabile e della sua dedizione verso la nostra comunità.

La sua elezione a Vicepresidente testimonia l’importanza che i giovani ricoprono nella politica locale e regionale, ribadendo la fiducia nelle nuove generazioni quale linfa vitale per il rinnovamento e il progresso del nostro territorio. Cristian Peppe ha dimostrato, fin dal suo ingresso in consiglio comunale, di possedere qualità di spicco e una profonda comprensione delle esigenze dei cittadini, elementi che senza dubbio contribuiranno al successo del suo nuovo ruolo all’interno dell’ANCI Giovani Lazio.

Desideriamo inoltre esprimere la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento verso il Coordinatore Regionale di Forza Italia, Sen. Claudio Fazzone, per il suo continuo investimento sui giovani. La sua visione e il suo impegno per il rafforzamento delle capacità e delle competenze delle nuove generazioni sono essenziali per garantire alla politica un rinnovamento costante e una sempre maggiore prossimità alle esigenze del territorio.

Siamo convinti che il consigliere Cristian Peppe, con il supporto di Forza Italia Città di Fondi e sotto la guida del sen. Claudio Fazzone, saprà rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio all’interno dell’ANCI Giovani Lazio, contribuendo in maniera significativa alla promozione delle politiche locali e al rafforzamento dell’autonomia e delle competenze dei comuni del Lazio.

Auguriamo a Cristian Peppe un fruttuoso mandato, ricco di soddisfazioni e di realizzazioni che possano beneficiare l’intera comunità laziale.