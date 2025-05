Mesi di botte alla moglie, 31enne arrestato a Fondi

Nella giornata di sabato i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia, in flagranza di reato, un uomo di 31 anni di origine indiana, già noto alle forze di polizia.

A conclusione di preliminari accertamenti avviati a seguito delle dichiarazioni rese dalla vittima, una donna anche lei di origine indiana, è emerso che l’arrestato nel corso della mattinata di sabato, all’interno della propria abitazione ed in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva aggredito la vittima causandole delle lesioni. Nel corso delle indagini è emerso che si erano già verificate più volte, nel corso del tempo, a partire dall’ottobre dello scorso anno.





Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.