Condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni, donna arrestata

Nella giornata di domenica i carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina hanno tratto in arresto una donna del posto di 27 anni.

E’ stata raggiunta da un ordine per la carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannata alla reclusione di 9 mesi e 8 giorni per i reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali, commessi negli anni tra il 2018 e il 2019 in provincia di Latina.





L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stato condotta presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.