Concessioni balneari a Gaeta, il sindaco: “Nuove gare segneranno importante sviluppo”

“Finalmente – commenta il primo cittadino di Gaeta, Cristian Leccese – al temine del lavoro condotto per la definizione della disciplina uniforme per le gare in materia di rilascio delle nuove concessioni balneari, l’Amministrazione comunale gaetana si appresta a pubblicare tutti i procedimenti per esperire le gare secondo i nuovi principi eurounitari introdotti nell’ordinamento italiano con l’art.4 della Legge 118/2022. Su un totale di quarantacinque concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative insistenti sul territorio comunale, attualmente si contano quindici procedimenti di partenariato pubblico privato (project financing) e venticinque istanze semplici formalizzate secondo la disciplina della determinazione dirigenziale n.13/2025; le altre concessioni sulle quali non sono pervenute istanze dal mercato saranno oggetto di una bando indetto direttamente dall’amministrazione comunale e che è stato già predisposto dai competenti uffici del dipartimento SEAP”.

“Si tratta di un lavoro lungo e complesso che l’Amministrazione Leccese ha però portato avanti con la consapevolezza che le nuove gare da cogliere. È stata infatti la Delibera dellaGiunta Comunale n.143 del giugno 2024 a dettare le innovative linee guida secondo cui le gare per il rilascio delle nuove concessioni non devono contenere solamente investimenti e iniziative sul demanio marittimo, ma comprendere una più vasta gamma di investimenti che guardano anche alla città ed al sistema dell’offerta turistica, culturale, dell’ecosostenibilità e delle infrastrutture e servizi ad essi collegati. Le indicazioni della Giunta hanno anche tenuto conto dell’aspetto sociale, stimolando interventi anche a favore delle fasce deboli, e dell’aspetto occupazionale, incentivando assunzioni e stabilizzazioni salvaguardando gli attuali lavoratori assunti per l’assegnazione delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative devono rappresentare per la Città intera ed il sistema turistico e socio-economico, una opportunità di sviluppo”.





Un percorso che è arrivato fino a gennaio 2025 quando, con la determinazione dirigenziale n.13/2025, è stata pubblicata e diffusa sul sito web istituzionale del comune la disciplina uniforme in materia di rilascio delle nuove concessioni. L’atto prevede i procedimenti a cui saranno sottoposte le varie istanze formalizzate all’ente e definisce i criteri e subcriteri che l’Amministrazione utilizzerà per la selezione dei vari operatori economici interessati. La nuova disciplina uniforme è stata definita anche alla luce delle novità introdotte con la Legge 166/2024 e dei principi ermeneutici emanati medio tempore dalla giustizia amministrativa.

“Le nuove gare – spiega il sindaco – daranno alla città una grande opportunità di sviluppo

socio-economico. L’Amministrazione ha infatti voluto aggiungere ai criteri previsti dalla Legge altri parametri che intendono stimolare investimenti anche sulla città, in materia di infrastrutture, servizi e opere pubbliche. Se il Comune avesse applicato direttamente i criteri previsti per Legge non ci sarebbero stati interventi diretti sulla città, non essendo stati previsti nel testo normativo. Il Comune di Gaeta ha invece voluto immaginare una opportunità di rilancio del territorio, stimolando gli operatori economici a investire parte dei propri guadagni sulla realizzazione anche di opere pubbliche di riqualificazione, di ecosostenibilità, di servizi a favore delle fasce deboli. Mi aspetto, a seguito delle gare per cui abbiamo già avviato tutti i relativi procedimenti, di veder investiti sulla città oltre venti milioni di euro di opere di riqualificazione urbana, oltre a servizi rivolti alle fasce deboli e al turismo in generale”.

Con riferimento a tutti i procedimenti avviati il Comune di Gaeta, sulla base delle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei principi fissati dalla stessa giustizia amministrativa (si cita al riguardo anche la recentissima sentenza del TAR Latina sezione seconda, 16/04/2025, n. 316) ha comunicato ai concessionari uscenti che, nelle more dell’espletamento delle gare, la durata dei loro titoli sono straordinariamente estesi per consentire lo svolgimento e la definizione delle pubbliche procedure.

“Siamo consapevoli che l’intera materia sarà oggetto di ricorsi e opposizioni di terzi, in questo momento anche dell’Autorità Nazionale per la Concorrenza e il Mercato. – aggiunge il primo cittadino – Non ci scoraggeremo per questo perché siamo convinti che il percorso intrapreso sia quello più virtuoso per lo sviluppo dell’economia e del turismo locale, evitando gare che invece sarebbero state solo ad appannaggio degli operatori economici e non sviluppato alcuna utilità per l’interesse pubblico; bene l’imprenditorialità, ma che sia anche di supporto allo sviluppo della Città tutta. Per le osservazioni sollevate dalla AGCM non mi preoccupo più di tanto perché so che sono tutte notizie strumentalizzate, trasmesse all’autorità da parte delle solite denunce ed esposti delle varie opposizioni cittadine”.

Gaeta ha avviato tutte le procedure per le nuove concessioni balneari di propria competenza. Le nuove gare daranno un risultato importante in termini di investimenti sia sulla città che sulle nuove attività economiche, contribuendo a sviluppare il territorio intero. Nelle more dell’espletamento delle nuove gare i concessionari uscenti sono ope legis prorogati, come prevede la Legge, le circolari ministeriali e i principi giurisprudenziali.