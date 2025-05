Bomba su un marciapiede, paura a Latina: l’intervento degli artificieri

Nel corso della mattina di lunedì, a Latina, su richiesta su richiesta pervenuta al 112, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia e di diversi reparti dipendenti dal Comando provinciale sono intervenuti in via Matteotti: era stato segnalata la presenza di un ordigno esplosivo, posizionato su un marciapiede.

FOTOGALLERY





1 di 3

I carabinieri, all’esito di una preliminare valutazione condotta nell’immediatezza, hanno prontamente posto in sicurezza l’area, delimitandola, facendo allontanare tutte le persone presenti nella zona di interesse, al fine di tutelare la loro incolumità, richiedendo, nel contempo, l’intervento di personale del Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Roma. Giunti sul posto, il predetto personale specializzato ha avviato le previste procedure di messa in sicurezza dell’ordigno rinvenuto, al suo successivo repertamento e al trasporto in zona Foce Verde di Latina, dove sono state condotte le operazioni di brillamento.

Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Locale di Latina che ha contribuito alla delimitazione dell’area interessata.

Sono state avviate indagini da militari della Compagnia Carabinieri di Latina al fine di ricostruire l’accaduto.