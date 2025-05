Incidente in auto da ubriaco, poi minacce ai carabinieri: giovane arrestato

Nella nottata tra giovedì e venerdì i carabinieri della Stazione di Aprilia hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 25enne del posto, già noto alle forze di polizia.

Nello specifico, su richiesta pervenuta al 112 i carabinieri sono intervenuti in via del Carroceto, dove poco prima l’uomo, a bordo della propria autovettura, era rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo. Nel corso degli accertamenti l’indagato, in evidente stato di ubriachezza, mentre stava ricevendo le prime cure da parte del personale del 118, ha cominciato ad inveire e a minacciare i militari dell’Arma.





L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato momentaneamente trattenuto presso le camere di sicurezza del reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia. Venerdì è comparso in tribunale per la direttissima, che ha visto la convalida dell’arresto.