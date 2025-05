Niente wild card per Zeppieri, a Roma parte dalle qualificazioni

Era rimasta in bilico nelle scorse settimane l’ultima wild card assegnabile dal torneo ai giocatori non in possesso delle posizioni nel ranking in grado di entrare direttamente nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia di tennis in programma come da tradizione al Foro Italico di Roma.

Per il tennista pontino Giulio Zeppieri niente opportunità di saltare le qualificazioni. Al suo posto la Federazione ha stato scelto Matteo Gigante.





Zeppieri sarà in campo con largo anticipo rispetto ai big del tennis mondiale che quest’anno vedranno tornare in campo dopo i mesi di squalifica il numero uno al mondo Jannik Sinner. Le qualificazioni, infatti, partono dal 6 maggio.