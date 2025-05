Controlli in un’azienda agricola, multa per 1.700 euro

Lo scorso 30 aprile, i Carabinieri della Tenenza di Fondi, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno effettuato un’ispezione presso un’azienda agricola locale, nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare il fenomeno del “caporalato”.

Durante i controlli, le autorità hanno rilevato alcune irregolarità nei luoghi di lavoro, segnalando il legale rappresentante della società cooperativa per il mancato rispetto delle normative di sicurezza. In particolare, sono state riscontrate l’assenza della segnaletica di sicurezza e la mancata disponibilità di un locale spogliatoio adeguato per i lavoratori.





È stata anche elevata la multa di 1.700 euro. Tuttavia, dal controllo sui dipendenti è emerso che tutti e sette i lavoratori presenti risultavano assunti regolarmente.