Arrestato per lesioni personali e danneggiamento

I carabinieri di Cisterna di Latina nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo di 29 anni, di origine marocchina.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Latina, poiché condannato alla reclusione di anni 1 mesi 1 e giorni 27 per i reati di lesioni personali e danneggiamento, commessi nell’anno 2022 a Cisterna di Latina.





L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.