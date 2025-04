Rissa per futili motivi, scattano tre arresti

Nel corso della nottata, i Carabinieri del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile di Latina hanno arrestato, in flagranza di reato, tre cittadini di origine tunisina residenti a Latina di età compresa tra i 20 e 34 anni e una ragazza di 19 anni, anch’ella residente a Latina, per il reato di rissa aggravata.

Nello specifico i Carabinieri, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti per una rissa in atto in via Giulio Cesare di Latina, che ha visto coinvolti gli arrestati e altri due persone rimaste ignote.





La rissa, scaturita per futili motivi, è degenerata e nel corso della stessa sono stati anche dei coltelli e due di loro, per le ferite riportate, sono stati trasportati presso l’ospedale di Latina. Uno di essi è tuttora ricoverato presso la predetta struttura sanitaria, dove è piantonato dai militari dell’Arma.

Due degli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati tradotti presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia, mentre l’unica donna coinvolta è stata condotta presso la propria residenza, dove è ristretta in regime di detenzione domiciliare

Gli arrestati saranno trattenuti a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa della convalida d’arresto che si terrà con rito direttissimo nella giornata odierna.