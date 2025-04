Il Pd della città piange Franco Martellucci

“Il Circolo del Partito Democratico di Fondi – con una nota – si unisce al cordoglio della famiglia e di tutta la città di Fondi, per la prematura scomparsa dell’Avv. Franco Martellucci, persona di grande spessore culturale e protagonista indiscusso della vita politica fondana.

Origini democristiane, cofondatore del Partito Popolare Italiano, della Margherita ed infine uno dei fondatori del Partito Democratico locale.





Già eletto giovane Consigliere Comunale nel 1985 e poi del 1990, infine primo candidato sindaco del centrosinistra unito di Fondi nel 1998, componente fondamentale e testimone impegnato di quel cattolicesimo democratico e assertore della dottrina sociale della chiesa che hanno contributo allo sviluppo dell’Italia.

Ciao Franco, ci mancheranno le tue lucide e fraterne riflessioni.

Critiche importanti o parole gentili, ma sempre per costruire e mai per distruggere. Il tuo lavoro e il tuo impegno per Fondi non andranno sprecati”.