Guida completa alla festa per la Prima Comunione

La Prima Comunione è un momento speciale per tutti i bambini che si accingono a ricevere questo sacramento. Per sottolineare il suo valore spirituale è consuetudine organizzare una festa semplice, senza troppo eccessi.

Di seguito forniamo alcuni consigli per organizzare una festa per la Prima Comunione senza rinunciare all’eleganza e alla bellezza, riuscendo a soddisfare i desideri del festeggiato.





La scelta dello stile o del tema della Prima Comunione

La scelta di un tema per la Comunione è uno dei primi passi da compiere, e può trasformarsi in un momento speciale da passare con i propri figli perché si potrà renderli partecipi della scelta.

In quest’occasione si può davvero dare spazio alla fantasia con temi legati alla rinascita e alla purezza come ad esempio, la natura, la primavera e così via.

È possibile anche abbinare più elementi giocando con diversi simboli: ad esempio, molte bambine adorano il tema delle fate e delle farfalle, mentre altre impazziscono per il mare e l’estate, in questo caso si può optare per tutte le tonalità di blu, ma anche di verde e bianco.

La scelta delle bomboniere per la Comunione

Una volta selezionato il tema, la bomboniera e tutti gli altri dettagli saranno connessi all’idea centrale scelta.

Se ad esempio si sta cercando un’idea dolce e delicata, le bomboniere Comunione per bambina possono essere arricchite con dettagli romantici come fiocchi, colori pastello e simboli religiosi raffinati. Così facendo, gli invitati rimarranno sorpresi dall’eleganza e originalità del dono che verrà dato loro.

Le idee per le bomboniere Prima Comunione sono infinite: si potrà optare per quelle più tradizionali, ad esempio a forma di angioletto, oppure prediligere quelle più moderne come barattolini portaconfetti, orologi da tavolo, portachiavi a tema, e profumatori a forma di cuore.

Allestimento per la comunione: spazio alla creatività

Dopo aver scelto la location, che potrà essere una casa, un bel agriturismo o ristorantino con giardino, ci si potrà occupare dell’allestimento della festa.

Questo dovrà rispettare il tema e i colori scelti, e anche i fiori dovranno essere dello stesso colore. I fiori possono essere freschi, oppure si può optare per fiori di stoffa all’ultima tendenza.

I colori più amati per questi eventi sono il bianco, il rosa cipria, oppure le tonalità del lilla e del pesca, o del verde salvia e del celeste carta da zucchero. Inoltre, i dettagli che si potrà aggiungere nell’allestimento daranno un tocco ancora più romantico: ne sono esempio candele profumate, dettagli floreali, centrotavola eleganti e alcuni simboli religiosi.

L’elemento immancabile: lo sweet table

Ogni festa che si rispetti ha uno sweet table realizzato su misura per l’occasione.

Ovunque si scelga di festeggiare, è bene organizzare un angolo per tutte le delizie: biscotti, caramelle, macaron, confetti per gli ospiti e ovviamente l’immancabile torta. Per questa, il consiglio generale è di scegliere delle decorazioni sobrie, oppure personalizzarla con il tema della festa, come farfalle o sirene.

Se si teme di sbagliare ci si può far consigliare dalla pasticceria a cui ci si affiderà per creare la torta, oppure si potrebbe optare per una torta classica, come ad esempio una buonissima millefoglie.

Se il festeggiato ama le decorazioni e c’è un personaggio che adora, è bene ricordare che con la pasta di zucchero si possono creare delle vere opere d’arte… dolci e indimenticabili.