Arrestato a Latina un uomo ricercato a livello internazionale

Un’operazione della Polizia di Stato di Latina ha portato all’arresto di un uomo di origini marocchine, residente nella città pontina, su cui pendeva un mandato di cattura internazionale. Il provvedimento, emesso dal Marocco lo scorso marzo, era legato a accuse di furto e ricettazione.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato individuato dagli agenti all’interno di una struttura alberghiera di Latina. Non appena è scattato l’alert, gli agenti sono intervenuti bloccando il sospettato e conducendolo presso gli uffici della Questura, dove è stato sottoposto alle procedure di identificazione.





Dopo gli accertamenti di rito, il fermato è stato trasferito in carcere, in attesa delle operazioni necessarie per la sua estradizione in Marocco. L’arresto rappresenta un importante tassello nella cooperazione internazionale tra le forze di polizia, volto a garantire la sicurezza e il rispetto della giustizia oltre i confini nazionali.