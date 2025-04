A Minturno un mese dedicato ai libri

Dal 2 al 30 maggio si svolgerà a Minturno la quarta edizione de “Il Maggio dei Libri” 2025, la campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura, che invita a realizzare attività di promozione della lettura, nelle forme e nei modi più coinvolgenti e originali, con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri, quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

Tema istituzionale della campagna è “Intelleg(g)o…” la cui idea di fondo è la convinzione che i libri siano lo strumento principale per sviluppare il pensiero, affinarlo criticamente e renderlo la base sicura e consapevole di ogni nostra azione. “L’adesione al Maggio dei Libri è da sempre una priorità per l’Amministrazione comunale, a cui abbiamo lavorato, sin dal 2022, con continuità e rinnovato impegno – afferma la Consigliera comunale con delega alla Cultura, Rita Alicandro – Un percorso accompagnato da altre tappe importanti, quali l’ideazione del progetto ‘Ulisse: la lettura, viaggio verso la conoscenza’, finanziato grazie alla partecipazione al bando ‘Città che legge 2023’, e la prestigiosa riconferma, per Minturno, della qualifica di ‘Città che legge’ per il biennio 2025 e 2026. Il calendario della rassegna – illustra la Consigliera Alicandro – prevede 9 eventi, suddivisi in ben 23 appuntamenti rivolti a bambini, giovani e adulti in un’ottica di inclusione e di partecipazione”.





Le iniziative in calendario, promosse e realizzate dalle associazioni “Amici del Libro Biblioteca Luigi Raus”, “Co.S.MO.S”, “Fuori Quadro”, volontari di “Nati per Leggere”, testimoniano “la crescente consapevolezza del bisogno di promuovere la lettura, con creatività – sottolinea la Consigliera Alicandro – coniugandola con modalità espressive diverse, tra cui teatro, musica, fumetto, disegno. L’obiettivo che ci poniamo è intercettare anche coloro che solitamente non leggono, ma che possono essere incuriositi,se stimolati nel modo giusto”. Grande attenzione è dedicata, in particolare, al mondo dell’infanzia con le “Letture di primavera” di “Nati per Leggere” per bambini da 3 a 6 anni e le loro famiglie; le letture e i laboratori creativi “Cosa c’è nella tua valigia?” e “I nemici nel viaggio di Ulisse” per la fascia dai 6 ai 10 anni, oltre al corso di fumetto per i ragazzi dai 9 agli 11 anni.

Vissuta come gioco divertente, creativo e coinvolgente, la lettura diventa accessibile anche a chi è più fragile. Con “Leggere è uguale per tutti”, i laboratori di lettura dedicati agli ospiti dei Centri diurni “Come le Sirene” e “Nuovo Orizzonte”, “i libri e le storie – evidenzia la Consigliera Alicandro – si trasformano in strumenti di inclusione ed esperienza di partecipazione”. Per la fascia dei giovani e degli adulti si segnala il laboratorio di lettura teatralizzata “Lettori in scena” che culminerà con un reading finale.

Tutti i laboratori sono gratuiti, a ingresso libero, con prenotazione su Eventbrite, e si svolgeranno presso la Biblioteca comunale Luigi Raus a Minturno. Nel cartellone di eventi, inoltre, è inclusa “La Marittima in Festa”, la manifestazione promossa dal CO.S.MO.S (Comitato Spontaneo di Mobilità Sostenibile) nella giornata di sabato 10 maggio, nell’ambito della quale sarà presentato il Bando 2025-2026 de “Il Bicicletterario – Parole in bicicletta”, primo ed unico premio letterario che coniuga ecosostenibilità, lettura e scrittura, con l’atteso reading del giornalista Gianni Valentino di pagine tratte dal suo ultimo libro “Feeling. Pino Daniele”. Un racconto di 12 canzoni che riassumono simbolicamente l’intera costellazione discografica dell’indimenticabile cantautore, musicista e poeta.

Alcuni stabilimenti balneari sul lungomare di Scauri saranno la location degli “Incontri d’Autore… sul mare”, il collaudato format a cura degli Amici del Libro Biblioteca Luigi Raus, spazio di confronto e di scambio tra lettori e scrittori. Accompagnati dalla musica e dalla lettura di alcuni brani, saranno tre gli incontri con altrettante voci femminili emergenti dell’attuale panorama narrativo contemporaneo: Anna Vera Viva (autrice di “Malammore”), Annalisa D’Amora (“Una ostinata bellezza. Istruzioni per essere fragile”) e Stefania Spanò (“Nannina”), che con “Il Cunto di Nanninella”, lezione spettacolo di letteratura orale tratta dal suo romanzo, concluderà la rassegna.