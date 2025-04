Rissa tra il pubblico all’incontro di boxe, partecipa anche il pugile: quattro denunce

La polizia di Latina ha denunciato in stato di libertà quattro soggetti, tutti di nazionalità egiziana con regolare permesso di soggiorno, in quanto presunti responsabili di una rissa avvenuta presso lo “Stadio palaboxe Latina” dove era in corso un incontro tra pugili dilettantistici under 19.

Gli agenti della squadra volante sono intervenuti sul posto nella prima serata di domenica, a seguito della segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura, che avvisava di un avvenuto scontro tra i presenti all’incontro sportivo che si stava disputando presso il palazzetto.





Quando i poliziotti sono arrivati la rissa era terminata, ma sul posto vi era uno degli organizzatori dell’evento, che hanno raccontato delle fasi salienti di quanto avvenuto. La visione delle telecamere di sorveglianza ha consentito di individuare alcuni dei presunti responsabili, ed in particolare i quattro soggetti che si trovavano ancora sul posto.

Uno scontro iniziato apparentemente per futili motivi e che ha visto coinvolti i quattro denunciati, tutti appartenenti alla stessa famiglia, recatasi al palazzetto per assistere all’incontro di un familiare, anche lui rimasto coinvolto e sceso dal ring per partecipare alla rissa stessa.

Oltre ai soggetti già denunciati, avrebbero preso parte ai fatti anche altri due soggetti, che all’arrivo della pattuglia si erano già dileguati e le cui procedure di identificazione sono tuttora in corso.

Nei confronti dei denunciati, tutti residenti a Fiumicino, saranno adottati anche i provvedimenti amministrativi di competenza del Questore, tra cui il foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Latina, oltre che i provvedimenti in tema di violenza in ambito sportivo.