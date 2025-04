Prepararsi all’estate: consigli pratici per tornare in forma

Con l’arrivo dei primi caldi, la voglia di leggerezza, benessere e vitalità aumenta, tanto quanto quella di scoprirsi. Prepararsi all’estate non significa solo tornare in forma dal punto di vista estetico, ma soprattutto – per qualcuno – lasciarsi alle spalle la pigrizia infreddolita dell’inverno e adottare uno stile di vita più sano, che possa far sentire meglio con sé stessi.

Un primo passaggio fondamentale è intervenire sull'alimentazione, puntando su pasti più leggeri, ricchi di nutrienti e adatti alle temperature più alte.





Un’alternativa strutturata e bilanciata pensata per chi desidera intraprendere un cambiamento guidato e consapevole, senza rinunciare al gusto.

Movimento quotidiano: anche una passeggiata fa la differenza

Pensare di perdere peso solo mangiando meglio non è un approccio sano, il dimagrimento infatti è sempre collegato a una serie di fattori, tra cui si, il gap calorico è fondamentale, ma non è l’unico. Fare attività fisica con costanza è indispensabile per attivare il metabolismo e anche per stimolare il buon umore, importantissimo per chi segue regimi dietetici.

Se non si è amanti del fitness meglio non forzare la mano, basta approfittare delle belle giornate per una passeggiata a passo sostenuto di 30 minuti, qualche rampa di scale al posto dell’ascensore, o una pedalata nel fine settimana: pochi gesti, sufficienti per rimettere in moto il corpo.

Integrare l’attività fisica nella routine, scegliendo ciò che si adatta meglio ai propri ritmi e alle proprie preferenze, è la chiave per mantenere la costanza.

Idratazione e riposo: alleati invisibili

Ci sono due elementi poi, spesso sottovalutati quando si parla di forma fisica: l’idratazione e il riposo notturno. Con l’aumento delle temperature, il fabbisogno di liquidi cresce: bere almeno 1,5-2 litri d’acqua al giorno aiuta il corpo a regolare la temperatura, a depurarsi e a sostenere tutte le funzioni vitali, oltre a rendere la pelle elastica e luminosa.

Allo stesso modo, anche dormire bene è molto importante: il sonno di qualità favorisce il recupero fisico e mentale, stimola la regolazione ormonale e incide direttamente sulla gestione del peso e dell’energia durante la giornata.

Per conciliare il sonno, meglio evitare l’uso eccessivo di schermi prima di andare a letto e mantenete orari regolari.

L’approccio giusto? Un passo alla volta

Tornare in forma per l’estate non deve essere una corsa contro il tempo o una sfida da affrontare con sacrifici estremi. Al contrario, è l’occasione per rivedere alcune abitudini e inserirne di nuove, più sostenibili e in linea con i propri obiettivi, per provare – magari – a portale avanti tutto l’anno. Ogni piccola variazione può innescare un cambiamento radicale e stimolare il desiderio di trasformare un evento straordinario in una abitudine quotidiana.

Soluzioni strutturate come i percorsi dimagranti pensati per essere semplici e personalizzati, possono rappresentare un supporto concreto per chi desidera iniziare questo percorso ma non si sente in grado di gestire tutto da solo.

In fin dei conti, il segreto per sentirsi in forma è tutto nella costanza, nella semplicità e nella capacità di ascoltare il proprio corpo.