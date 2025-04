“Hai vinto”, truffa da 10mila euro a un’anziana: tre denunciati

Nel corso del pomeriggio di lunedì, a conclusione di una mirata attività d’indagine, i carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina hanno deferito in stato di libertà tre uomini, rispettivamente di 70, 55 e 22 anni: sono accusati del reato di truffa in concorso.

Nello specifico, a seguito della querela presentata da una donna del posto di 75 anni, i carabinieri hanno avviato degli accertamenti che, in tempi brevi, hanno permesso di identificare i presunti autori del raggiro. I tre uomini, dopo aver comunicato falsamente all’anziana, tramite sms, la vincita di un’ingente somma di denaro, hanno posto come condizione per il ritiro del denaro il pagamento di circa 10mila euro. Soldi mandati in più tranches, attraverso ricariche su carte Postepay che, all’esito degli accertamenti, sono risultate intestate al terzetto.