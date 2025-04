Prima l’arresto per furto, poi per aver divelto il lavandino dei carabinieri

Nella mattinata di domenica i carabinieri della Stazione di Terracina hanno arrestato in flagranza per il reato di danneggiamento di edificio pubblico un uomo di 40 anni residente ad Aprilia, già noto alle forze di polizia.

Nello specifico, l’uomo, che era stato arrestato nel corso del pomeriggio del 26 aprile a Sabaudia, unitamente ad un complice, per un furto aggravato in concorso, durante la propria permanenza presso le camere di sicurezza di quel comando dell’Arma, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, ha danneggiato gli arredi del bagno.





In particolare l’indagato, accompagnato dai carabinieri incaricati di vigilare su di lui, per garantirgli di usufruire dei servizi igienici, in preda ad uno stato di “particolare, improvvisa e ingiustificata agitazione”, ha sradicato dal muro un lavabo in acciaio, rendendolo di fatto inservibile, per poi placarsi autonomamente. Pertanto, i carabinieri hanno proceduto ad arrestare il 40enne anche in ordine all’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato.