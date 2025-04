Minaccia di morte la convivente e la famiglia di lei, arrestato

Nella mattinata di domenica i carabinieri della Stazione di Latina, su attivazione della Stazione Carabinieri di Policoro, in provincia di Matera, hanno arrestato – in differita – un uomo di 34 anni della provincia pontina, già noto alle forze di polizia, per il reato di maltrattamenti contro la convivente.

Nello specifico la vittima, una donna di 24 anni residente a Policoro, la notte dello scorso 26 aprile aveva denunciato ai carabinieri di quel centro che poco prima l’indagato, suo convivente, aveva inviato dei messaggi alla sua utenza, minacciandola di raggiungerla a Policoro per ammazzare lei e il relativo nucleo familiare.





“Nel corso delle dichiarazioni rese ai carabinieri – spiega il Comando provinciale dell’Arma di Latina – la donna riferiva che lei aveva subito le condotte vessatorie del compagno, per diversi anni, senza mai denunciarle, specificando che erano consistite in violenze morali, fisiche e psicologiche, anche alla presenza della figlia minorenne, vittima, quindi, di violenza assistita”. L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.