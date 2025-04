FOTO – Super McTominay, il Napoli sogna il quarto scudetto: torna in testa in solitaria

Complice la sconfitta casalinga dell’Inter con la Roma, al termine della 34esima giornata di Seria A il Napoli si è riportato in testa in solitaria, a più tre punti sui nerazzurri. Decisiva, per i partenopei, la doppietta di un sempre più impattante Scott McTominay, che domenica sera allo stadio Maradona ha permesso di superare il Torino per due a zero. Ben undici i gol in campionato del centrocampista scozzese, che sta trascinando il Napoli verso il quarto scudetto, un sogno ora più concreto.

Di seguito, le immagini della partita immortalate in esclusiva per h24notizie dal fotoreporter pontino Renato Olimpio.





FOTOGALLERY