Due fratelli aggrediti, un denunciato: caccia al resto del branco

Nella giornata di domenica i carabinieri della Stazione di Priverno hanno denunciato un cittadino straniero di 28 anni residente in paese, accusato del reato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione.

Nello specifico, dietro richiesta pervenuta al 112 i carabinieri sono intervenuti in località San Martino dove, all’interno del parcheggio dell’omonimo castello, poco prima, si era consumata un’aggressione ai danni di due fratelli, entrambi noti alle forze di polizia.





Nella circostanza, i due malcapitati hanno rappresentato ai militari dell’Arma che erano stati aggrediti, anche con armi da taglio, da un gruppo di persone da loro indicate come stranieri, specificando che, subito dopo, si erano allontanati.

Gli accertamenti condotti nell’immediato dai carabinieri al fine di ricostruire l’accaduto e risalire agli autori dell’aggressione, anche attraverso l’escussione di alcuni testimoni, hanno permesso di identificare, nel giro di poco tempo, uno di essi, individuato nell’indagato 28enne.

Le vittime dell’aggressione sono state trasportate presso l’ospedale di Terracina per le cure del caso. Proseguono le indagini da parte dei militari della Stazione di Priverno.