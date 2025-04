Deltaplano precipita, l’incidente in volo costa la vita a un 69enne

Un problema tecnico. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe questa la motivazione alla base dell’ultimo dramma avvenuto nei cieli della provincia di Latina, l’incidente che domenica ha visto un deltaplano a motore precipitare rovinosamente nel territorio di Sezze, costando la vita al pilota.

La vittima è un pensionato dell’hinterland romano, il 69enne Rino Sigismundi, originario di Ardea e residente a Pomezia. Nella mattinata era partito dall’area volo di Artena, diretto al Flying Club Sabaudia, sulla Migliara 53. Dopo aver percorso circa 30 chilometri, quando mancava non molto all’arrivo, il dramma. Il velivolo a quanto pare è diventato ingovernabile, poi in località Gricilli un’ala ha impattato contro dei cavi dell’alta tensione, dividendosi in due: le ali sono cadute su un campo, il corpo motore con il pilota in acqua, nel fiume Ufente, in una zona impervia e difficilmente raggiungibile.





FOTOGALLERY

1 di 5

Attivata la macchina dei soccorsi, sono intervenuti vigili del fuoco, tra cui i sommozzatori, soccorritori del 118, carabinieri ed agenti della polizia locale. Le ricerche si sono dimostrate difficoltose per via dell’alta e fitta vegetazione che contraddistingue l’area setina che vi ha fatto da sfondo, tanto che per creare un varco è stato necessario l’utilizzo di un escavatore. Nulla da fare per Sigismundi, al momento del rinvenimento deceduto per traumi in varie parti del corpo. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove sarà sottoposta all’esame autoptico.