Paura a Fondi, a fuoco antenna della Telecom

Momenti di apprensione e disagi, venerdì pomeriggio, a Fondi. Intorno alle 17.30 in via Pico, nell’area di via Madonna delle Grazie, è divampato un incendio che ha interessato la centrale Telecom: secondo le ricostruzioni, dai cavi esterni alla struttura le fiamme sono passate all’antenna. Dalla combustione si è levata una grossa nube nera di fumo acre visibile a grande distanza.

Immediatamente si è messa in moto la macchina degli operatori della sicurezza pubblica. Sono intervenuti carabinieri Tenenza locale, vigili del fuoco del distaccamento di Terracina e i volontari dell’associazione di protezione civile Falchi. L’intervento ha impedito che il rogo del cablaggio esterno alla grossa struttura e dell’antenna potesse registrare una portata più ampia e rovinosa, anche per le abitazioni attigue e le auto in sosta. Da accertare, le cause del rogo.