Infastidisce i passanti, poi si scaglia contro i carabinieri: 45enne arrestato

Nel corso del pomeriggio di venerdì, a Pontinia, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 45enne del posto, già noto alle forze di polizia: è stato accusato dei reati di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché deferito all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento.

Nello specifico, su richiesta pervenuta al 112 i carabinieri sono intervenuti presso un bar del centro per la presenza di un uomo che stava infastidendo i passanti, riscontrando la presenza dell’indagato. Il quale alla vista dei militari dell’Arma si è scagliato contro di loro e l’autovettura di servizio, danneggiandola.





“I carabinieri, vincendo la resistenza opposta dall’uomo, in evidente stato di agitazione, sono riusciti a bloccarlo, arrestandolo”, ricostruisce il Comando provinciale.

Espletate le formalità di rito, il 45enne è stato condotto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Latina, dove è stato sottoposto ad accertamenti sanitari che hanno evidenziato come avesse assunto sostanze alcoliche e stupefacenti.

In attesa dell’udienza della convalida dell’arresto con rito direttissimo, il 45enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto territoriale di Aprilia.