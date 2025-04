Formia: giornata di screening dermatologico pre-esposizione solare

Il 31 maggio 2025, presso lo studio medico di piazza Pasquale Mattei 7 a Formia, si terrà una giornata dedicata alla prevenzione dermatologica e alla salute della pelle, con la partecipazione della dottoressa Federica Viola, esperta in dermatologia e medico estetico, attualmente in servizio presso l’ospedale di Verona.

L’iniziativa nasce per promuovere l’importanza dello screening dermatologico pre-esposizione solare, una pratica fondamentale per individuare precocemente eventuali alterazioni cutanee, come cheratosi attiniche e melanomi, e prevenire i danni provocati dai raggi ultravioletti (UV).





L’esposizione solare non controllata, infatti, è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di tumori della pelle.

Durante la giornata sarà possibile accedere, su prenotazione, a consulenze dermatologiche per la valutazione del rischio cutaneo, oltre a richiedere trattamenti medico-estetici personalizzati (su appuntamento), tra cui:

• Biostimolazione cutanea

• Peeling chimici

• Trattamento dell’acne e della rosacea

• Riduzione delle macchie cutanee

• Terapie anti-aging

“La pelle è il nostro organo più esteso e più esposto: prendersene cura significa proteggere la salute in modo completo e duraturo”, afferma la dottoressa Viola.

La prevenzione è la chiave per una pelle sana, protetta e luminosa. Non perdere questa occasione di salute e benessere.

Info e prenotazioni: 366 3452540