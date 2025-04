Continuava a guidare senza aver mai preso la patente, 25enne arrestato

Nella mattinata di giovedì, i carabinieri della Stazione di Monte San Biagio, hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne residente in zona, già noto alle forze di polizia, per il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale e reiterata guida senza aver mai conseguito la patente di guida.

Nello specifico, durante un controllo circolazione stradale a Monte San Biagio, i carabinieri hanno fermato un’autovettura con a bordo il giovane, nonché proprietario del veicolo, che durante il controllo volto all’identificazione aveva fornito delle generalità che sin da subito non hanno convinto i militari.





“I carabinieri, effettuando ulteriori accertamenti, verificavano che l’uomo non solo aveva fornito delle false generalità, ma era pure sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita”, spiega il Comando provinciale dell’Arma.

Il veicolo, sprovvisto anche della copertura assicurativa è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo per la convalida dell’arresto il 25enne è stato posto ai domiciliari.