Centro antiviolenza minorile, a Cisterna operativo il nuovo servizio per le famiglie

Prosegue il percorso verso la piena operatività del Centro antiviolenza per minorenni, così come sancito dal protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune di Cisterna con il Garante Infanzia e Adolescenza della Regione Lazio e il Consultorio familiare “Crescere Insieme” della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e l’Ufficio di mediazione penale e Giustizia riparativa di Latina, rappresentato dall’avvocato Pasquale Lattari.

Mercoledì presso la sede di via Falcone all’interno del Centro famiglia “Ohana”, nel quartiere San Valentino, l’assessore alle Politiche sociali Stefania Krilic ha partecipato ad una riunione operativa insieme agli avvocati Roberto De Vita e Pasquale Lattari del Consultorio Diocesano. Obiettivo, definire gli ulteriori passi da compiere per rendere pienamente operativo il servizio che, secondo progetto dell’amministrazione, offrirà una serie di servizi cruciali, tra cui accoglienza e orientamento per i minori e gli adolescenti vittime di reato riguardo le tutele giuridiche e legali, nonché avvio delle pratiche legali affinché le vittime vengano tempestivamente avviate agli uffici di polizia giudiziaria o alle autorità giudiziarie competenti per la denuncia del reato subito e per intraprendere le azioni legali adeguate.





Gli operatori sono già a disposizione delle famiglie e dei genitori: per qualsiasi informazione sui servizi a disposizione, iniziative, eventuali segnalazioni e richieste di appuntamento si può inviare una mail all’indirizzo contatti@consultoriodiocesanolatina.it.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre deciso l’avvio di una serie di iniziative di sensibilizzazione all’interno degli istituti scolastici di Cisterna con l’obiettivo di prevenire il bullismo in qualsiasi forma esso si manifesti.