Soffitto a cassettoni antichi: decorazioni, strutture e salvaguardia

In molti edifici storici si possono notare dei soffitti molto particolari, che sono composti da dei veri e propri pannelli di legno incassati in una struttura a griglia. Si tratta dei cosiddetti soffitti in legno a cassettoni, che avevano come scopo quello di dare al tetto un aspetto esteticamente più piacevole. Siamo di fronte a un vero e proprio esempio di architettura decorativa.

La definizione di “cassettoni” deriva dalla particolare forma che assumono i pannelli all’interno della griglia. Osservandoli sembrano proprio dei cassetti.





Se vuoi saperne di più questo articolo è ciò che fa per te. Nelle prossime righe ti diremo tutto quello che c’è da sapere sul soffitto a cassettoni.

La storia del soffitto a cassettoni

Il soffitto a cassettoni in realtà esiste da epoche antichissime. I primi esempi si possono trovare già nell’Età Antica. I greci realizzarono diverse strutture con soffitti a cassettoni molto simili a quelli di epoche successive, ma al posto del legno si utilizzavano materiali differenti, come la pietra. Anche a Roma si costruivano edifici con soffitti di questo tipo.

Con il Medioevo inizia la diffusione dei soffitti a cassettoni in legno, che nel Rinascimento e nel Barocco diventano superfici ideali per decorazioni molto elaborate, tipiche dei palazzi dei nobili o dei ricchi dell’epoca. Nei secoli successivi si sono alternati vari stili, seguendo quelle che erano le correnti artistiche e le mode delle singole epoche.

La struttura del soffitto a cassettoni

Dal punto di vista puramente architettonico possiamo notare come il soffitto a cassettoni abbia una struttura costituita sia da travi principali che da travi secondarie. Insieme formano la griglia di cui abbiamo parlato nella nostra introduzione.

Tra le travi si possono riconoscere dei riquadri, che sono per l’appunto i cassettoni che danno il nome a questa tipologia di soffitto. I cassettoni possono sia essere semplici e minimali, sia essere decorati nei minimi dettagli.

Queste decorazioni sono cambiate molto in base alle varie epoche storiche, per cui c’è molta varietà. Ci sono soffitti a cassettoni che hanno motivi geometrici o dei semplici stemmi, e altri che invece hanno decorazioni molto complesse, con la raffigurazione di vere e proprie opere d’arte.

I vantaggi dei soffitti a cassettoni in legno

I soffitti a cassettoni non avevano una funzione solamente decorativa, anche se oggi vengono considerati soprattutto per il loro valore artistico. In realtà avevano diverse funzioni più pratiche che li rendevano un’ottima opzione per chi all’epoca doveva realizzare degli edifici per i ceti più abbienti.

In primis questi soffitti offrivano un efficace isolamento dal freddo, essenziale in un’epoca in cui non si poteva contare sui riscaldamenti attuali. Inoltre consentivano di avere un’acustica migliore, l’ideale per quei saloni dove si organizzavano feste e rappresentazioni teatrali.

I soffitti a cassettoni oggi

Sono arrivati ai giorni nostri tanti edifici che sono caratterizzati da soffitti a cassettoni in legno. Purtroppo non tutti sono in perfette condizioni, e non è raro che abbiano bisogno di un vero e proprio restauro. Ciò è vero soprattutto quando si hanno di fronte dei soffitti decorati in maniera molto particolareggiata, che con un buon restauro potrebbero tornare a mostrare il loro antico splendore.

I soffitti a cassettoni antichi rappresentano un elemento architettonico di grande valore storico e artistico. La loro conservazione e manutenzione richiedono competenze specializzate per preservarne l’integrità e la bellezza originale del legno e delle decorazioni. Se desideri approfondire le tecniche e le procedure per la corretta manutenzione, qui trovi l’approfondimento al restauro dei soffitti in legno a cassettoni. La guida dettagliata è offerta dall’azienda Angelani Restauro di Castelfidardo.