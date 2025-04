Nella notte tra mercoledì e giovedì, su richiesta pervenuta al 112, i carabinieri della Stazione di Norma sono intervenuti presso una tabaccheria di Sermoneta per un tentativo di furto.

Nello specifico, dopo aver danneggiato parte della serranda dell’ingresso del negozio tre malviventi stati sorpresi dal proprietario dell’esercizio commerciale, per poi darsi a una precipitosa fuga. Indagini in corso, per l’individuazione degli autori del tentato furto.