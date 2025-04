Affitta un terreno e compra mezzi agricoli, poi scopre la truffa

Nel corso del pomeriggio di mercoledì, a conclusione di una mirata attività d’indagine, i carabinieri della Stazione di Latina Scalo hanno deferito, in stato di libertà, un cittadino indiano di 48 anni residente a Sezze: è accusato del reato di truffa.

Nello specifico, a seguito della querela presentata da un cittadino straniero di 43 anni, residente a Terracina, i carabinieri hanno avviato accertamenti che, in tempo brevi, hanno permesso di identificare l’indagato.





In particolare, l’uomo, dichiarando falsamente di essere proprietario di un terreno agricolo a Sezze, ne proponeva la locazione al malcapitato, unitamente all’acquisto dei mezzi agricoli su di esso custoditi, per la somma di 25mila euro. La vittima, dopo aver versato in varie tranches la somma pattuita, credendo di aver perfezionato la compravendita, si è recata sul terreno, scoprendo l’amara verità: c’erano i legittimi proprietari, impegnati nella conduzione delle attività lavorative. L’agricoltore era stato beffato.