Truffa on line, denunciato un 72enne

I carabinieri di Sezze hanno smascherato una truffa online, denunciando un uomo di 72 anni di Acerra in provincia di Napoli. Tutto è partito dalla denuncia di un 49enne di Latina, che aveva acquistato un articolo per auto su internet, pagando 150 euro tramite bonifico. Peccato che l’oggetto non sia mai arrivato.

Gli investigatori si sono messi subito al lavoro e, in breve tempo, sono riusciti a risalire all’autore della truffa. L’uomo aveva pubblicato un annuncio di vendita, incassando i soldi senza mai spedire il prodotto, nonostante gli accordi presi con l’acquirente. Ora dovrà rispondere dell’accusa di truffa. Un episodio che mette in guardia gli utenti sugli acquisti online: meglio sempre verificare l’affidabilità del venditore prima di effettuare pagamenti.