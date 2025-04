Il 29 aprile il presidente Mattarella sarà a Latina

Grande attesa per martedì prossimo 29 aprile, quando, in occasione delle cerimonie per la festa del Lavoro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà nel capoluogo pontino, precisamente presso la BSP Pharmaceuticals S.p.A., lo stabilimento della famiglia Braca che si trova lungo l’Appia.

L’evento è previsto alle 11 del mattino e per ovvi motivi di sicurezza, l’accesso, oltre ai lavoratori è consentito solo alle istituzioni o agli operatori dell’informazione.





A seguito del piccolo intervento della scorsa settimana, quella del 29 aprile potrebbe essere la prima uscita pubblica del presidente della Repubblica.