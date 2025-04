Un terremoto è stato registrato nel territorio del Comune di Cori. Tanta paura per i residenti e coloro che si trovavano in zona, quando alle 19.17 del 21 aprile la terra ha preso a tremare.

Scossa di 2.1 di magnitudo con epicentro a 5 km dal centro di Cori ad una profondità di 10 km.





Dalle prime stime non sembrano esserci danni a cose o persone. Rimane la paura per coloro che l’hanno avvertita in modo distinto.