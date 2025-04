Morte di Papa Francesco, il ricordo della Provincia pontina

La Provincia di Latina esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, figura straordinaria di fede, umanità e dialogo.

“Con la sua voce autentica e il suo esempio di umiltà, Papa Francesco ha saputo parlare al cuore di credenti e non credenti, lasciando un segno profondo nella storia del nostro tempo,” ha dichiarato il Presidente della Provincia di Latina.