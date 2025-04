Ha un malore mentre è al volante, salvato a Pasqua

Domenica scorsa, durante la festività pasquale, un uomo di 60 anni di Gaeta è stato protagonista di un evento che, visto anche il giorno che si stava celebrando, sembra avere quasi del miracoloso.

Grazie all’intervento tempestivo di una squadra di soccorritori, infatti, si è riuscito a salvare.





Tutto è iniziato intorno alle 13.30, quando l’uomo, dopo aver parcheggiato la sua auto, è stato colto da un malore improvviso, crollando sul volante.

Una donna, ha immediatamente chiesto aiuto, attirando l’attenzione di un agente della Squadra Volante del Commissariato di Gaeta, che si trovava nelle vicinanze in quel momento. L’agente, resosi conto della gravità della situazione, ha prontamente chiamato i volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Itri, accorsi immediatamente sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i colleghi della Squadra Volante e i soccorritori dell’ARES 118. L’uomo è stato estratto dall’auto e adagiato nell’androne del palazzo, dove i volontari hanno iniziato le manovre di rianimazione cardio-polmonare esterne.

Grazie alla loro professionalità e alla tempestività dell’intervento, l’uomo ha riacquistato un flebile ritmo cardiaco, ma necessitava di ulteriori cure. I sanitari dell’ARES sono intervenuti con un defibrillatore, somministrando due scariche che hanno ripristinato i parametri vitali dell’uomo.

L’uomo è stato quindi trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Formia, grazie alla staffetta organizzata dagli operatori della Squadra Volante. Attualmente, l’uomo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Formia in condizioni gravi ma stabili, in attesa di essere sottoposto a intervento chirurgico.