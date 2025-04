Meteo variabile ma potrebbe non piovere a Pasqua e Pasquetta

Tutti con gli occhi puntati al cielo per capire come sarà il meteo nei giorni di festa. In realtà, contrariamente a quanto sembrava potesse accadere negli scorsi giorni, i principali modelli concordano sul fatto che in quasi tutto il territorio pontino la Pasqua dovrebbe essere asciutta. Sole, nuvole e schiarite dovrebbero caratterizzare la domenica di festa.

Ancora incerta, invece, la giornata di lunedì. Anche in questo caso, va sottolineato come le previsioni nei giorni scorsi davano pioggia certa. Ora, invece, quasi tutti concordano sul fatto che l’attendibilità non è ancora buona, ma potrebbe non piovere, almeno per buona parte della giornata.





Dovrebbero essere salve le scampagnate, con alcuni modelli che segnalano pioggia nel tardo pomeriggio o addirittura in serata. È probabile, comunque, che per sapere che tempo farà con assoluta certezza toccherà guardare in cielo e vedere se ci siano nuvole che minacciano pioggia o il sole pronto a filtrare per scaldare le giornate.