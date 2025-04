Raccolta di tappi di plastica negli ospedali di Fondi e Terracina, l’iniziativa dell’Aido

Giovedì una delegazione dell’Aido – Associazione italiana per la donazione di organi appartenente al gruppo intercomunale di Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Campodimele e Sperlonga è stata ricevuta presso l’ospedale San Giovanni di Dio dal dirigente sanitario Fabrizio Turchetta. Obiettivo, dare il via ad un’iniziativa proposta dall’associazione e che prevede una raccolta di tappi di plastica destinati al riciclo, il cui ricavato verrà utilizzato per fini sociali.

I contenitori verranno sistemati inizialmente nei due ospedali del presidio centro, il San Giovanni di Dio di Fondi e il Fiorini di Terracina. Sarà compito dei volontari Aido coordinare la raccolta e l’inoltro dei tappi presso le strutture di riciclo.





“La finalità di detta attività in primo luogo è sensibilizzare il cittadino ad esprimere il proprio consenso alla donazione degli organi, cellule e tessuti dopo la morte. La donazione è un gesto molto generoso che può salvare una o più vite in attesa di trapianto”, le parole di Lucia Matita, presidente del gruppo intercomunale Aido. “Se non c’è chi dona, non può esserci chi riceve”.