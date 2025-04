Nascosto in una villa con pistola e munizioni, sorvegliato speciale rintracciato e arrestato

Martedì i carabinieri della Stazione di Aprilia, congiuntamente al personale della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale e della Stazione di Colonna, a seguito di indagini preliminari, hanno proceduto all’arresto di un 32enne apriliano.

Da circa un mese, si era sottratto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Aprilia, emessa a suo carico dalle autorità competenti. Con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di stupefacenti e armi, l’uomo si nascondeva in un’abitazione del Comune di Zagarolo, in località Valle Martella.





A seguito di una serie di servizi di osservazione e pedinamento, è stato localizzato all’interno di una villetta, dotata di un sofisticato sistema di videosorveglianza. Veniva dunque bloccato, senza opporre alcuna resistenza, mentre usciva dalla predetta abitazione travisato con un berretto che ne avrebbe dovuto l’identificazione.

Nel corso della perquisizione dell’abitazione in cui l’uomo si era rifugiato, i militari hanno rinvenuto un’arma da fuoco, un revolver calibro 38 carico e pronto all’uso, detenuto abusivamente, nonché un ingente quantitativo di munizioni, anche da guerra, di diverso tipo e calibro, componenti di arma, materiale per alterarle e per la produzione di proiettili, oltre a un documento falsificato.

A seguito delle operazioni, come disposto dalla Procura della repubblica di Tivoli l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Rebibbia e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.