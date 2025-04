Fondi, tentato furto in casa: un arresto dopo inseguimento a piedi

Nella notte tra mercoledì e giovedì i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 53 anni residente a Itri, già noto alle forze di polizia per il reato di concorso in tentato furto in abitazione. Contestualmente, l’indagato è stato deferito in stato di libertà per la violazione del divieto di ritorno nella città della Piana.

Col sostegno di un complice, l’uomo si era introdotto all’interno di un appartamento, previa forzatura della tapparella e della finestra della sala, nel tentativo di asportare dal bagno una lavatrice.





Qualche istante dopo si è attivato l’allarme nebbiogeno predisposto all’interno dello stabile, per cui i malviventi hanno abbandonato la refurtiva nel piazzale antistante l’unità immobiliare, per poi darsi alla fuga.

I carabinieri, che erano stati allertanti dal numero unico 112, sono intervenuti prontamente riuscendo a bloccare e a trarre in arresto il 53enne dopo un breve inseguimento a piedi, mentre il complice era riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto i militari dell’Arma, dopo un accurato sopralluogo, hanno rinvenuto arnesi da scasso e un carrello portapacchi, il tutto posto sotto sequestro. Da successivi accertamenti condotti, è emerso che l’arrestato era inoltre gravato da un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Fondi della durata di tre anni, notificatogli lo scorso luglio. Sono in corso le indagini dei carabinieri, anche attraverso l’analisi delle telecamere installate nella zona di interesse, volti al rintraccio del fuggitivo.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato condotto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Fondi, in attesa della convalida d’arresto con rito direttissimo, che si è tenuta nella mattinata di ieri: oltre a convalidare l’arresto, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.