Migliori itinerari in yacht in Sardegna: le rotte da sogno per un’estate indimenticabile

La Sardegna è una delle destinazioni più ambite del Mediterraneo per chi ama il mare, il relax e il lusso. Le sue acque cristalline, le baie nascoste e le coste selvagge la rendono perfetta per un viaggio in yacht. In questo articolo ti presentiamo i migliori itinerari da fare in yacht in Sardegna, con consigli pratici e località imperdibili da scoprire a bordo.

Perché scegliere la Sardegna per una vacanza in yacht

Navigare in Sardegna significa vivere il mare in totale libertà, immergendosi nella natura incontaminata e visitando luoghi raggiungibili solo via mare. Da nord a sud, l’isola offre scorci mozzafiato, fondali perfetti per lo snorkeling, ristoranti gourmet affacciati sull’acqua e porticcioli eleganti.





Il clima mediterraneo, con estati lunghe e calde, è l’ideale per chi vuole godersi una vacanza in yacht da maggio a ottobre. Inoltre, i venti favorevoli e la varietà dei paesaggi marini fanno della Sardegna una delle mete più apprezzate anche da skipper esperti.

Itinerario 1: La Costa Smeralda e l’Arcipelago della Maddalena

La Costa Smeralda è sinonimo di eleganza e bellezza naturale. È il punto di partenza ideale per chi vuole vivere un’esperienza esclusiva in yacht.

Tappe consigliate:

Porto Cervo: il cuore pulsante del turismo di lusso. Qui potrai fare shopping nei migliori brand internazionali, cenare in ristoranti stellati e goderti la vita notturna glamour.

Caprera e Spargi: isole dell’Arcipelago della Maddalena, con calette incontaminate, perfette per ancorarsi e fare snorkeling.

Cala Coticcio: conosciuta come “Tahiti” per i suoi colori caraibici.

Budelli: famosa per la Spiaggia Rosa (visitabile solo da lontano), è una delle meraviglie naturali più iconiche della Sardegna.

Consiglio: questa zona è molto frequentata in alta stagione, quindi è consigliabile prenotare per tempo il noleggio dell’imbarcazione.

Itinerario 2: Da Porto Rotondo a Tavolara

A sud della Costa Smeralda, un altro itinerario imperdibile parte da Porto Rotondo e si dirige verso l’Area Marina Protetta di Tavolara – Capo Coda Cavallo.

Tappe consigliate:

Porto Rotondo: elegante e raccolta, ideale per una prima tappa rilassante.

Cala Moresca: una baia tranquilla con acque turchesi e fondali bassi, perfetti per un tuffo rigenerante.

Isola di Tavolara: una montagna che emerge dal mare, con una piccola spiaggia e ristoranti dove gustare pesce fresco.

Punta Est e Cala Brandinchi: sabbia finissima e mare trasparente, spesso paragonati a località tropicali.

Navigare in quest’area è un piacere per i sensi, grazie alla varietà di paesaggi e alla presenza di aree protette dove la fauna marina è particolarmente ricca.

Itinerario 3: Il sud della Sardegna in yacht

Per chi desidera un’esperienza più tranquilla e meno affollata, la zona sud della Sardegna è la scelta perfetta. Qui il turismo di massa è meno presente, ma il mare è altrettanto spettacolare.

Tappe consigliate:

Cagliari: la città offre un mix tra storia, cultura e vita notturna. Da qui si può partire alla scoperta del sud via mare.

Villasimius: con le sue spiagge bianchissime come Punta Molentis e Porto Giunco.

Capo Carbonara: ideale per immersioni e snorkeling.

Chia e Teulada: baie silenziose e selvagge, perfette per chi cerca pace e natura.

I vantaggi di un viaggio in yacht

Viaggiare in yacht ti permette di:

Evitare la folla e raggiungere calette isolate.

Organizzare l’itinerario in base ai tuoi tempi e desideri.

Godere di tramonti unici direttamente a bordo.

Vivere esperienze esclusive come pranzi a bordo, immersioni in acque trasparenti o sport acquatici.

Inoltre, il noleggio con skipper consente anche a chi non ha esperienza nautica di vivere questa avventura in totale sicurezza.

Consigli pratici per il noleggio di uno yacht in Sardegna

Prenota con anticipo, specialmente nei mesi di luglio e agosto.

Valuta le dimensioni dell’imbarcazione in base al numero di persone e al tipo di comfort desiderato.

Controlla sempre che l’azienda offra assistenza tecnica e copertura assicurativa.